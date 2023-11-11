Чего ожидать от курса доллара в ближайшие дни: прогноз эксперта

В Украине курс доллара до 15 ноября будет находиться в пределах коридора. Покупка и продажа составят от 36,70 до 37,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 37,10 до 37,90 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев.

По словам эксперта, ситуация на межбанке сейчас стабильная и вряд ли будет меняться в ближайшее время.

"Если смотреть на ситуацию на межбанке, то она действительно сейчас стабильна за счет дозаливки доллара на рынке со стороны НБУ из-за интервенций... Я не вижу каких-либо проблем ни с всплесками объемов, ни с каким-то глобальным увеличением спроса. Он есть, но не критический ".

Козырев говорит. что с 9 по 15 ноября НБУ потратит от 460 до 720 миллионов долларов из резервов для поддержки гибкого курса: "Это не критическая сейчас сумма".

"Если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах от 35,90 до 36,30 грн/долл., то безналичный курс евро будет от 37,76 до 38,95 грн/евро", – отметил Козырев.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник, 13 ноября.

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