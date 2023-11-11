Освобождение левого берега Херсонщины: эксперт оценил шансы ВСУ

В последние дни все больше появляется информация о наступлении украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области. Военные аналитики сдержанно говорят об успехах ВСУ в том направлении, требуя информационной тишины.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев оценил шансы на освобождение левого берега Херсона.

"Там наиболее боеспособные подразделения, а именно 7 воздушно-десантная дивизия из Херсонского направления перекинута на Запорожское направление в район Вербового. В результате последних успешных действий Вооруженных сил Украины, а это улучшение тактических позиций в районе Вербового и Роботино, подразделения этой дивизии отведены на доукомплектование. Подразделы этой дивизии прикрывали расстояние от Новой Каховки до Олешек, пока на левом берегу успешный характер контрбатарейной борьбы ВСУ, позволяющий минимизировать усилия российских оккупационных войск по дальнейшему выдавлению украинских подразделений с левого берега. Вооруженным силам Украины, по имеющейся информации, удалось закрепиться на нескольких участках", — сказал он.

По данным эксперта, ситуация на левом берегу Херсонской области позволяет ВСУ держать под тотальным огневым контролем всю оккупированную территорию. Там расстояние 70 км до административной границы с Крымом.

"Это расстояние позволяет работать средствам поражения ВСУ — речь идет об РСЗО плюс ствольная артиллерия. Сейчас известно, что ВСУ под прикрытием артиллерийского огня и массового использования беспилотных летательных аппаратов совершили ряд успешных десантных операций на левом берегу. Более того, оккупанты сообщают, что количество уничтоженных автотехники — более 10 единиц. Количество уничтоженных оккупантов уточняется. Но, по предварительной информации, это несколько десятков личного состава", — добавил он.

Напомним:

14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают, что ВСУ готовились форсировать Днепр еще с июля.

20 сентября в Генштабе ВСУ сообщили о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.

Аналитики сообщили, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левом берегу реки Херсонской области.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала эту информацию.

Она подчеркнула, что "работа вокруг какого-нибудь населенного пункта без закрепления не считается завершенной", и призвала не спешить, а доверять военным.

Аналитики сообщили, что ВСУ перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка.

Активизировались бои у берегов Днепра на юге Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, с тех пор, как она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", – говорится. в сообщении разведчиков.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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