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Илона Гвоздева честно призналась, сколько заплатила за увеличение груди

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Илона Гвоздева честно призналась, сколько заплатила за увеличение груди

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка поделилась, что долго копила деньги на операцию.

Хореограф Илона Гвоздева, недавно сделавшая маммопластику, призналась, сколько денег отдала за операцию.

По словам артистки, многое зависит от того, где именно и у какого врача вы будете это делать. В общем, говорит Гвоздева, такая операция обойдется от трех до пяти тысяч евро.

"Учитывая, в какой клинике вы делаете, какого врача выбрали и какой бренд имплантов вы будете ставить. В среднем где-то от трех тысяч евро. Три, пять", – сказала Гвоздева в интервью "Слава+".

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица объяснила, что после вторых родов ее бюст потерял эстетичный вид. Илона призналась, что хочет чувствовать себя женственной и поэтому решилась лечь под нож хирурга:

"Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу быть женщиной в 35 лет и чувствовать себя более женственной. Это была моя основная цель. Это не из-за хейта какого-то, или из-за того, что это тренд. Я это сделала сознательно, потому что прежде всего этого хотела я", – отметила артистка.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздева поделилась, что долго собирала деньги на операцию, и даже просила своих подруг на день рождения дарить ей деньги, потому что она их собирает на свою цель:

"Я больше скажу, у меня когда был юбилей, я устроила девичник. Я всем девочкам сказала: не дарите мне никаких цветов, никаких подарков. Подарите мне пожалуйста деньги, потому что у меня есть цель. Я хочу сделать маммопластику, поэтому собираю на операцию", – поделилась хореограф.

Напомним, ранее Илона Гвоздева поделилась, сколько она зарабатывает в месяц, и что именно приносит ей доход.

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Дата публикации
Просмотры
772
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