Ліквідація полковника ФСБ: "РДК" показав відео операції на Брянщині

Напередодні бійці "РДК" заявили про успішну засідку у Брянській області.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" 10 листопада заявили про успішну засідку "на транспорт противника" у Брянській області РФ – добровольці ліквідували авто з полковником ФСБ.

Бійці "РДК" показали відео операції.

"Внаслідок професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ та службовий позашляховик", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада у Брянській області невідомі розстріляли авто прикордонного управління, внаслідок чого загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний.

Читайте також: