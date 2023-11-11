Ліквідація полковника ФСБ: "РДК" показав відео операції на Брянщині

Напередодні бійці "РДК" заявили про успішну засідку у Брянській області.
Бійці "Російського добровольчого корпусу" 10 листопада заявили про успішну засідку "на транспорт противника" у Брянській області РФ – добровольці ліквідували авто з полковником ФСБ.
Бійці "РДК" показали відео операції.
"Внаслідок професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ та службовий позашляховик", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 листопада у Брянській області невідомі розстріляли авто прикордонного управління, внаслідок чого загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний.
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