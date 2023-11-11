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Ліквідація полковника ФСБ: "РДК" показав відео операції на Брянщині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ліквідація полковника ФСБ: "РДК" показав відео операції на Брянщині

Бійці "РДК" влаштували засідку на ворога у Брянській областім / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Напередодні бійці "РДК" заявили про успішну засідку у Брянській області.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" 10 листопада заявили про успішну засідку "на транспорт противника" у Брянській області РФ – добровольці ліквідували авто з полковником ФСБ.  

Бійці "РДК" показали відео операції.

"Внаслідок професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ та службовий позашляховик", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада у Брянській області невідомі розстріляли авто прикордонного управління, внаслідок чого загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний.

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Дата публікації
Перегляди
457
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