В Росії підірвали залізничну колію – вагони зійшли з рейок

В Рязанській області РФ вранці 11 листопада внаслідок підриву залізничного полотна 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Сходження вагонів сталося близько 7-ї ранку на перегоні "Рибне - Блок пост". Внаслідок вибуху травми отримав помічник машиніста, йому викликали бригаду "швидкої" допомоги.

Також на місце аварії прибули співробітники спецслужб та рятувальники. Також туди відправлено відновлювальні потяги.

Нагадаємо, вночі у Підмосков'ї безпілотник атакував конструкторське бюро машинобудування.

Читайте також: