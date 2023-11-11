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В Росії підірвали залізничну колію – вагони зійшли з рейок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Росії підірвали залізничну колію – вагони зійшли з рейок

Залізнична колія / Фото: Unsplash

В Росії стався підрив залізничного полотна.

В Рязанській області РФ вранці 11 листопада внаслідок підриву залізничного полотна 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок.   

Про це пише Telegram-канал Baza.

Сходження вагонів сталося близько 7-ї ранку на перегоні "Рибне - Блок пост". Внаслідок вибуху травми отримав помічник машиніста, йому викликали бригаду "швидкої" допомоги.

Також на місце аварії прибули співробітники спецслужб та рятувальники. Також туди відправлено відновлювальні потяги.

Нагадаємо, вночі у Підмосков'ї безпілотник атакував конструкторське бюро машинобудування.

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Дата публікації
Перегляди
2119
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