В России подорвали железную дорогу — вагоны сошли с рельсов

В России произошел подрыв железнодорожного полотна.
В Рязанской области РФ утром 11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сход вагонов произошел около 7 утра на перегоне "Рыбное — Блок пост". В результате взрыва травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду "скорой" помощи.
Также на место аварии прибыли сотрудники спецслужб и спасатели. Также туда отправлены восстановительные поезда.
Напомним, ночью в Подмосковье беспилотник атаковал конструкторское бюро машиностроения.
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