В России подорвали железную дорогу — вагоны сошли с рельсов

В Рязанской области РФ утром 11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сход вагонов произошел около 7 утра на перегоне "Рыбное — Блок пост". В результате взрыва травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду "скорой" помощи.

Также на место аварии прибыли сотрудники спецслужб и спасатели. Также туда отправлены восстановительные поезда.

Напомним, ночью в Подмосковье беспилотник атаковал конструкторское бюро машиностроения.

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