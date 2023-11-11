Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России подорвали железную дорогу — вагоны сошли с рельсов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2119
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России подорвали железную дорогу — вагоны сошли с рельсов

Железнодорожный путь / Фото: Unsplash

В России произошел подрыв железнодорожного полотна.

В Рязанской области РФ утром 11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сход вагонов произошел около 7 утра на перегоне "Рыбное — Блок пост". В результате взрыва травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду "скорой" помощи.

Также на место аварии прибыли сотрудники спецслужб и спасатели. Также туда отправлены восстановительные поезда.

Напомним, ночью в Подмосковье беспилотник атаковал конструкторское бюро машиностроения.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2119
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация