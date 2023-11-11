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Взрывы в Киеве: Кличко рассказал о ситуации в городе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
8861
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Киеве: Кличко рассказал о ситуации в городе

Виталий Кличко

В Киеве утром раздались взрывы.

В Киеве утром 11 ноября раздались взрывы на левом берегу города. После этого в столице раздался сигнал воздушной тревоги. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сейчас известно, что вблизи Киева, на левом берегу, работала противовоздушная оборона.

В столице вызовов спасателей пока не было.

Однако было несколько вызовов медиков, но пострадавших не обнаружили.

"Люди звонили, услышав сильные взрывы. Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул он.

Напомним, оккупанты ударили по Одесчине дронами и ракетами.

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