Вибухи у Києві: Кличко розповів про ситуацію у місті

У Києві вранці 11 листопада пролунали вибухи на лівому березі міста. Після цього у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

Як розповів мер столиці Віталій Кличко, станом на зараз відомо, що поблизу Києва, на лівому березі, працювала протиповітряна оборона.

У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Проте було кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили.

"Люди телефонували, почувши сильні вибухи. Тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - наголосив він.

Нагадаємо, окупанти ударили по Одещині дронами та ракетами.

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