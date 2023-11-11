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Удар по Одещині дронами та ракетами – в ОВА розповіли про наслідки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по Одещині дронами та ракетами – в ОВА розповіли про наслідки

Пошкодження на Одещині / Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Окупанти 10 листопада здійснили атаку по Одеському району.

Окупаційні війська Росії ввечері 10 листопада атакували Одеську область ракетами, після чого запустили ударні безпілотники типу Shahed.   

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки.

Так, окупанти ракетами ударили двічі по Одеському району. Ворог поцілив по дачному кооперативу. 

"Постраждало троє людей, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", - уточнив він.

Кіпер також додав, що після ракет росіяни запустили ударні БпЛА.

"Сили ППО збили чотири дрони, проте відбулось влучання по будівлях, що не використовувались, поранених немає", - додав очільник Одеської ОВА

Нагадаємо, Наталя Гуменюк попередила, що окупанти будуть завдавати постійні точкові удари по Одеській області – яка мета.

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Дата публікації
Перегляди
1032
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