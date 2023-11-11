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ISW: РФ має проблеми з ППО на Херсонщині – ЗСУ використовують ударно-тактичну авіацію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ISW: РФ має проблеми з ППО на Херсонщині – ЗСУ використовують ударно-тактичну авіацію

Дніпро на Херсонщині / Фото: Associated Press

ЗСУ використовують ударно-тактичну авіацію на лівобережжі Херсонщини.

Збройні сили України здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області 10 листопада. Так, за даними одного з російських "воєнкорів", військові атакували поблизу Пойм (10 км на південний схід від Херсона), Піщанівки, Підстепного та Кринок.  

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Як пишуть інші російські джерела, прогалини в протиповітряній обороні росіян дозволяють ЗСУ діяти ударно-тактичною авіацією на фронті біля Кринок.

Також вказується, що український ракетний удар по Скадовську Херсонської області 9 листопада стався по 126-му військовому управлінню Слідчого комітету РФ. 

"За словами джерела, дві українські ракети HIMARS влучили в будівлю під час наради, вбивши вісім-десять російських офіцерів і військовослужбовців. Серед них був виконувач обов’язків начальника 126-го військового слідчого управління", - йдеться у звіті.

За даними аналітиків ISW, російському військовому командуванню може бути важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній частині Херсонській області. Це пов'язано з дефіцитом особового складу й потребою одночасно оборонятися в західній частині Запорізької області та підтримувати наступальні дії на сході України.

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Дата публікації
Перегляди
703
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