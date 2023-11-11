Канада хоче виділити $ 385 млн для військової допомоги Україні

Уряд Канади звернувся до парламенту щодо виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол. США - ред.) на військову допомогу Україні.

Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, - пише Укрінформ.

“Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення 500 млн дол. для надання військової допомоги Україні”, - йдеться у документі.

Кошти будуть використані на “надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків”.

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Також у документі йдеться про близько 38,5 млн дол. США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол. США на міграційну програму “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки”.

Нагадаємо, що розпочата у березні 2022-го року програма дає змогу українцям, які тікають від російської агресії, три роки жити й працювати у Канаді. Нові заявки на участі у цій програмі, на жаль, вже не приймаються, схвалені раніше заявники мають до кінця березня наступного року приїхати до Канади, щоб претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, яка надаватиметься до березня 2025 року.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Лідер зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Оттаві та членами уряду. Крім того, він виступив у парламенті країни.

Серед іншого, головнокомандувач закликав посилити допомогу Україні.

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