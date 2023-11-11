Канада хочет выделить $385 млн для военной помощи Украине

Правительство Канады обратилось в парламент по выделению 500 млн канадских долларов (около 385 млн долл. США – ред.) на военную помощь Украине.

Об этом говорится в бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, пишет Укринформ.

“Просим парламент одобрить для министерства обороны выделение 500 млн. дол. для предоставления военной помощи Украине”, — говорится в документе.

Средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживание танков.

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Также в документе говорится около 38,5 млн дол. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн. дол. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки".

Напомним, что начатая в марте 2022 года программа позволяет украинцам, бегущим от российской агрессии, три года жить и работать в Канаде. Новые заявки на участие в этой программе, к сожалению, уже не принимаются, одобренные ранее заявители должны до конца марта следующего года приехать в Канаду, чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, которая будет предоставляться до марта 2025 года.

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Лидер встретился с премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве и членами правительства. Кроме того, он выступил в парламенте.

Среди прочего главнокомандующий призвал усилить помощь Украине.

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