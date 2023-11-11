ISW: У РФ есть проблемы с ПВО на Херсонщине – ВСУ используют ударно-тактическую авиацию

Вооруженные силы Украины совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области 10 ноября. Так, по данным одного из российских "военкоров", военные атаковали вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и Крынок.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Как пишут другие российские источники, пробелы в противовоздушной обороне россиян позволяют ВСУ действовать ударно-тактической авиацией на фронте возле Крынок.

Также указывается, что украинский ракетный удар по Скадовску Херсонской области 9 ноября прошелся по 126-му военному управлению Следственного комитета РФ.

"По словам источника, две украинские ракеты HIMARS попали в здание во время совещания, убив восемь-десять российских офицеров и военнослужащих. Среди них был исполняющий обязанности начальника 126-го военного следственного управления", — говорится в отчете.

По данным аналитиков ISW, российскому военному командованию может быть сложно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной части Херсонской области. Это связано с дефицитом личного состава и необходимостью одновременно обороняться в западной части Запорожской области и поддерживать наступательные действия на востоке Украины.

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