ISW: У РФ есть проблемы с ПВО на Херсонщине – ВСУ используют ударно-тактическую авиацию

ВСУ используют ударно-тактическую авиацию на левобережье Херсонщины.
Вооруженные силы Украины совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области 10 ноября. Так, по данным одного из российских "военкоров", военные атаковали вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и Крынок.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.
Как пишут другие российские источники, пробелы в противовоздушной обороне россиян позволяют ВСУ действовать ударно-тактической авиацией на фронте возле Крынок.
Также указывается, что украинский ракетный удар по Скадовску Херсонской области 9 ноября прошелся по 126-му военному управлению Следственного комитета РФ.
"По словам источника, две украинские ракеты HIMARS попали в здание во время совещания, убив восемь-десять российских офицеров и военнослужащих. Среди них был исполняющий обязанности начальника 126-го военного следственного управления", — говорится в отчете.
По данным аналитиков ISW, российскому военному командованию может быть сложно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной части Херсонской области. Это связано с дефицитом личного состава и необходимостью одновременно обороняться в западной части Запорожской области и поддерживать наступательные действия на востоке Украины.
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