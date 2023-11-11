Масований удар дронами по Дніпропетровщині – що відомо про наслідки

У ніч проти 11 листопада окупаційні війська Росії масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. П'ять з них збили сили ППО – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Але два "Шахеди" поцілили по будівлі. Є руйнування – виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

Також ворог двічі цілив по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Зробив понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Нагадаємо, Росія від вечора 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря – ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів.

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