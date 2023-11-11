Удар по Одесчине дронами и ракетами – в ОВА рассказали о последствиях

Оккупационные войска России вечером 10 ноября атаковали Одесскую область ракетами, после чего запустили ударные беспилотники типа Shahed.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях.

Так, оккупанты ракетами ударили дважды по Одесскому району. Враг попал по дачному кооперативу.

"Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное. Также попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", — уточнил он.

Кипер также добавил, что после ракет россияне запустили ударные БПЛА.

"Силы ПВО сбили четыре дрона, однако произошло попадание по неиспользуемым зданиям раненых нет", — добавил глава Одесской ОВА

Напомним, Наталья Гуменюк предупредила, что оккупанты будут наносить постоянные точечные удары по Одесской области – какая цель.

Читайте также: