Удар по Одесчине дронами и ракетами – в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты 10 ноября совершили атаку по Одесскому району.
Оккупационные войска России вечером 10 ноября атаковали Одесскую область ракетами, после чего запустили ударные беспилотники типа Shahed.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях.
Так, оккупанты ракетами ударили дважды по Одесскому району. Враг попал по дачному кооперативу.
"Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное. Также попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", — уточнил он.
Кипер также добавил, что после ракет россияне запустили ударные БПЛА.
"Силы ПВО сбили четыре дрона, однако произошло попадание по неиспользуемым зданиям раненых нет", — добавил глава Одесской ОВА
Напомним, Наталья Гуменюк предупредила, что оккупанты будут наносить постоянные точечные удары по Одесской области – какая цель.
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