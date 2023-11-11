В годовщину освобождения Херсонщины россияне ударили с новой силой: есть жертвы

Российские войска в течение 10 ноября из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации 121 раз обстреляли Херсонскую область.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"За сутки по территории Херсонщины военные РФ из разных видов вооружения выпустили 696 снарядов, по Херсону — 15. Попали в жилые кварталы населенных пунктов области, "Пункт незламності" и завод в Бериславском районе. Два человека погибли, восемь — ранены", — говорится в сообщении. .

На протяжении суток на Херсонском направлении российская армия нанесла авиационный удар по Ивановке. Из артиллерии атаковала Антоновку, Камышаны и Софиевку.

Российская армия также обстреляла Тягинку и Новорайское в Херсонской области. В Тягинке травмирована женщина, в Новорайском — один человек погиб, пятеро раненых. Всех раненых госпитализировали и оказывают медпомощь.

Армия РФ по артиллерии атаковала Киндийку на Херсонщине. Погиб 69-летний мужчина. У 63-летнего местного жителя диагностировали взрывную травму и ранение спины. Его госпитализировали

В Херсонской громаде в результате обстрелов РФ погиб 69-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.

Напомним:

Год назад, 11 ноября, в Херсоне развевался украинский флаг. Более восьми месяцев город находился под российской оккупацией.

11 ноября 2022 года в центре Херсона местные жители вышли на улицы с украинскими флагами. Сине-желтый флаг был установлен рядом со зданием Херсонской областной администрации, а также возле здания полиции.

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