Годовщина освобождения Херсона: как путинская армия уничтожает город и что говорят местные

Год назад, в ноябре 2022 года, ВСУ освободили правый берег Херсонской области и Херсон. Жители этих регионов долгое время ждали возвращения домой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Годовщина освобождения Херсона: оккупанты постоянно обстреливают город

11 ноября 2022 года ВСУ освободили Херсон от российской оккупации. Тогда люди выходили на площадь Свободы и радовались возвращению Украины. В этот исторический день съемочная группа ТСН тоже была в Херсоне.

Сейчас площадь Свободы пуста из-за угрозы обстрелов РФ. Однако рядом можно купить кофе. Бариста Владимир признается, что ему страшно, но он продолжает работать.

Местные говорят, что на звук научились определять тип оружия, которым ежедневно их обстреливают россияне. В основном - вечером, поэтому комендантский час начинается рано. Сейчас в Херсоне есть мобильные укрытия, город пытается жить.

Что говорят жители Херсона через год после увольнения

В течение этого года ТСН рассказывала о вражеских обстрелах супермаркетов, остановок общественного транспорта, частных домов и многоэтажек.

Обстрел Херсона / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

В эти выходные ночью ракета пробила крышу одной из многоэтажек. Полностью разрушило несколько квартир и только чудом здесь никто не погиб.

Последствия обстрела Херсона / Фото: Прокуратура Херсонской области

Хозяйка одной из разбитых квартир Алла Андреевна говорит, что сейчас ей сложно, но день освобождения Херсона вспоминает с улыбкой.

" Мы ждали наших освободителей. Мы встречали их. Мы уже почти год без фашистов, но постоянно под их обстрелами", — говорит Алла Андреевна.

Алла Андреевна говорит, что пережила здесь всю оккупацию, не собирается уезжать и сейчас.

Волонтер Олег Дегусаров тоже пробыл в городе всю оккупацию. Молодой человек говорит, что россияне уничтожают его город. Он вспоминает, как во время оккупации из Херсона россияне обстреливали Николаев, а затем "прилетело" и за ними. Олег говорит, что это радовало людей.

После освобождения города херсонцы испытали много трудностей, но настроения у них не изменились – говорит волонтер.

"Думаю, что вся страна ждет левого берега. Надеюсь — в ближайшее время поедем туда. Помогать", — отмечает Олег.

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Напомним, российские оккупанты активизировали обстрелы Херсона и других населенных пунктов области. Это заставляет местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

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