"Все будет зависеть не от ударов": эксперт объяснил, будут ли масштабные отключения света в Украине

Будут ли в Украине масштабные отключения электроэнергии этой зимой, будут зависеть не от российских ударов, а от способности нашей энергосистемы восстанавливаться после них.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, процесс восстановления зависит от готовности государства вкладывать большие деньги на восстановление частных структур, ставших монополистами по некоторым видам генерации электроэнергии.

“Например, по тепловой генерации в ДТЭК практически все станции, теплоэлектростанции. Когда может быть несогласованность в действиях по готовности частных структур работать на содержание генерации. В основном все ТЭЦ должны работать в качестве балансирующих мощностей для энергоблоков атомных электростанций. А здесь есть проблема. Если ее не решит государство, у нас могут быть вопросы, связанные с недоснабжением электроэнергии, невыполнением задач. Но они могут быть связаны как раз с тем, что у нас разная форма собственности на энергогенерацию", — рассказал Роман Свитан.

Напомним, будут ли отключения света в Украине уже в ноябре, ответили в Министерстве энергетики.

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