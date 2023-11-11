Ликвидация полковника ФСБ: "РДК" показал видео операции на Брянщине

Накануне бойцы "РДК" заявили об успешном засаде в Брянской области.
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" 10 ноября заявили об успешной засаде "на транспорт противника" в Брянской области РФ — добровольцы ликвидировали автомобиль с полковником ФСБ.
Бойцы "РДК" показали видео операции.
"В результате профессиональных засадных действий уничтожен подполковник ФСБ и служебный внедорожник", — говорится в сообщении.
Напомним, 9 ноября в Брянской области неизвестные расстреляли авто пограничного управления, в результате чего погиб заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ, подполковник Сергей Шатный.
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