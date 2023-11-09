Це буде красиво: Метрополітен-музей оголосив тему виставки та Met Gala 2024

Met Gala є основним джерелом фінансування Інституту костюма. Анна Вінтур узяла на себе благодійний галаконцерт у 1990-х роках і перетворила його на одне з найрозкішніших і найобговорюваніших свят у світі.

Метрополітен-музей оголосив тему виставки та грандіозного галаконцерту Інституту костюма, які відбудуться навесні 2024 року. Захід цього разу називатиметься "Сплячі красуні: відродження моди".

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

Галаконцерт, або як його ще просто називають - Met Gala, щорічно збирає на Мангеттені в Нью-Йорку зірок першої величини зі світу моди, кіно, політики та спорту. Список гостей ретельно підбирається головною редакторкою Vogue Анною Вінтур.

На заході збирають гроші для підтримки Інституту костюма, який діє в Метрополітен-музеї. Вечірка завжди збігається з відкриттям виставки в музеї. 2024 року на виставці буде представлено близько 250 предметів одягу та аксесуарів із великого архіву Інституту костюма, що нараховує 33 000 екземплярів.

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

Предмети одягу, які покажуть відвідувачам, охоплюватимуть чотири століття: від вишитого жакета 17-го століття до сукні Александра Макквіна з мушель з його колекції весна-літо 2001. Деякі вбрання виставки вже надто крихкі навіть для того, щоб одягати їх на манекени, тому їх виставлять у плоских прозорих боксах, які дозволять розглянути вироби. Також на виставці будуть використовуватися голограми для вже пошкоджених вбрань, щоб показати їхню колишню красу.

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

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