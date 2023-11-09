Студентка стала мільйонеркою через помилку та влаштувала шалений шопінг: чим це закінчилося (фото)

Студентка, якій випадково дали грант у розмірі понад мільйон доларів, подумала, що це "дар від Бога", перш ніж приступити до 73-денної витрати грошей.

Про це пише Daily Star.

32-річна Сібонгілі Мані зазвичай отримувала допомогу у розмірі 105 доларів на місяць, щоб прогодувати себе та оплатити книги під час курсу бухгалтерського обліку. Вона була приголомшена, коли побачила, що їй дали у 10 000 разів більше грошей, ніж зазвичай.

Мані з Південної Африки відразу стала мільйонером після того, як 2017 року на її банківський рахунок було переведено 14 мільйонів рандів, що на той момент еквівалентно приблизно 1 083 000 доларів.

Але замість того, щоб засумніватися в сумі, Мані швидко почала витрачати гроші на нові iPhone для себе та її друзів, а також зачіску. Також вона купувала дорогі пляшки віскі в розкішних клубах. На день дівчина витрачала понад 800 доларів. До слова, денна зарплата в країні становила 49 доларів.

Сібонгілі Мані / Фото: Facebook

Багатство жінки було викрито, коли вона залишила в магазині касовий чек, який показав, що на її рахунку залишилася суму, еквівалентну 983 000 доларів.

Про неї повідомили у програму допомоги, перш ніж її заарештували та звинуватили у крадіжці та шахрайстві, а потім засудили до п'яти років ув'язнення після того, як вона витратила 818 000 рандів – близько 60 000 доларів на той момент. Але Мані заперечувала вирок і заявила, що вважає ці кошти "чудо-грошима".

Чек / Фото: Facebook

"Те, з чим я зіткнулася, абсолютно несправедливо", - написала вона у своєму блогу. "Гроші, які я тоді отримала, я витратила, не замислюючись, тому що Бог не дає свої дари лише з рук. Я думала, що це диво-гроші. Якби я лише знала тоді, що все так закінчиться. Я пишу це із сумом на серці. Я залишусь сильною, доки не вийду з в'язниці, хоча це буде важко".

Її адвокат Асанда Пакаде пізніше подав апеляцію на тій підставі, що Мані не становить небезпеки для суспільства. Він також сказав, що вона не шукала грошей, а оскільки в'язниці вже переповнені, він стверджував, що ув'язнення не підходить його клієнтці.

Сібонгілі Мані / Фото: Facebook

Він додав, що Національна програма фінансової допомоги студентам помилково надіслала суму і навіть не помітила зникнення грошей, поки про це не було доведено до їхнього відома. Під час слухання у Високому суді Східного Лондона в Маханді двоє суддів погодилися призупинити вирок Мані, якщо вона не вчинить крадіжку чи шахрайство, перебуваючи на волі.

Їй також було запропоновано пройти 14 тижнів громадських робіт та пройти курс консультування. Однак їй дозволили залишити отримані гроші собі.

Адвокат Мані Пакаде сказав згодом: "Вона відчуває велике полегшення і дуже щаслива, що їй не доведеться йти до в'язниці, і з нетерпінням чекає на можливість залишити все це позаду і почати заново. Вона збирає своє життя, яке розбилося на шматки, воєдино знову, і з нетерпінням чекає на можливість почати все спочатку. Вона дуже вдячна суду за те, що він ухвалив це рішення".

Нагадаємо, чоловік одружився і наступного дня став мільйонером. Ці два дні стали одними з найяскравіших у житті подружжя.

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