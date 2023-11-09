Чоловік одружився і наступного дня став мільйонером

Ці два дні стали одними з найяскравіших у житті подружжя.

Парі з Мічигану особливо запам'яталися два дні із життя, коли вони виграли мільйон доларів у лотерею наступного дня після весілля.

Про це пише upi.com.

57-річний чоловік та його новоспечена дружина після святкування вирушили до крамниці, де придбали скретч-квиток Diamonds & Pearls. Він віддав білет коханій, щоб вона його зіскребла. Пара була шокована, дізнавшись про виграш та спершу не повірила у це.

"Коли вона оголосила суму призу мільйон доларів, ми не повірили. Ми продовжували читати інструкцію знову і знову, щоб переконатися, що ми справді виграли. Для нас це були приголомшливі декілька днів!" - прокоментував новоспечений мільйонер.

Молодята відвідали штаб-квартиру лотереї, щоб забрати свій приз. Поки що чоловік отримав свій виграш у вигляді одноразової виплати у розмірі 693 000 доларів.

Він сказав, що призові гроші буде інвестовано.

Нагадаємо, забобонний чоловік вмить розбагатів на 100 000 доларів. У нього сильно свербіла ліва рука.

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