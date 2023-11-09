Ексчоловік Ані Лорак довів 12-річну доньку до сліз: що сталося

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу розчулив шанувальників відео, на якому постав з донькою від артистки, 12-річною Софією.

У сторіз своєї сторінки в Instagram бізнесмен поділився роликом, знятим в аеропорті Стамбула. Налчаджиоглу проводжав Софію на літак. Коли батько й донька прощалися, дівчинка не стримала емоцій і розплакалася.

Також знаменитий батько показав, як вони з донькою бешкетували в аеропорті, поки чекали на рейс, та ласували бургерами від шеф-кухаря.

Ексчоловік Ані Лорак розчулив відео, як проводжав доньку на літак

Як відомо, декілька тижнів Соня провела з батьком на його батьківщині у Туреччині, де Мурат гостював у рідних та робив планову операцію. У цей же період стало відомо, що чоловік переживає кризу в особистому житті. За чутками, Мурат та його обраниця, візажистка Лілія розійшлися через чотири місяці після весілля.

Який чорний кіт між подружжям пробіг невідомо. Проте пара відписалася одне від одного у соцмережах, видалила усі спільні фото, враховуючи світлини з весілля.

Прямо ані Налчаджиоглу, ані Лілія не коментують чи справді розірвали шлюб. Втім, бізнесмен натякнув, що могло б стати причиною їхнього розлучення.

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