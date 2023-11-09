Экс-муж Ани Лорак довел 12-летнюю дочь до слез: что произошло

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу растрогал поклонников видео, на котором появился с дочерью от артистки, 12-летней Софией.

В сторис своей страницы в Instagram бизнесмен поделился роликом, снятым в аэропорту Стамбула. Налчаджиоглу провожал Софию на самолет. Когда отец и дочь прощались, девочка не сдержала эмоций и расплакалась.

Также знаменитый отец показал, как они с дочерью дурачились в аэропорту, пока ждали рейс, и лакомились бургерами от шеф-повара.

Экс-муж Ани Лорак растрогал видео, как провожал дочь на самолет

Как известно, несколько недель Соня провела с отцом на его родине в Турции, где Мурат гостил у родных и делал плановую операцию. В этот же период стало известно, что мужчина переживает кризис в личной жизни. По слухам Мурат и его избранница, визажистка Лилия разошлись через четыре месяца после свадьбы.

Какой черный кот между супругами пробежал, - неизвестно. Однако пара отписалась друг от друга в соцсетях, удалила все общие фото, учитывая фотографии со свадьбы.

Прямо ни Налчаджиоглу, ни Лилия не комментируют действительно ли расторгли брак. Впрочем, бизнесмен намекнул, что могло бы стать причиной их развода.

Читайте также: