Стало известно, зачем Алла Пугачева приезжала в Россию

Неожиданный приезд певицы Аллы Пугачевой в Россию вызвал много вопросов и получил мало ответов.

Артистка, которую в РФ вместе с мужем Максимом Галкиным считают предателями из-за их поддержки Украины, приехала в страну-террористку на несколько дней. Как пишет РосСМП, теперь стало известно, зачем. Ранее писали, что Пугачева в России разбиралась с недвижимостью, которой владеет ее семья.

Но композитор Игорь Лелин в одном из российских пропагандистских изданий заявил, что Пугачева с ним записала три песни в тверской студии.

"Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть, какое-то обычное домашнее абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть, это не "ледяной горою айсберг". Это не попсовые песни", – рассказал Лелин.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Он же заявил, что больше Алла Пугачева приезжать в Россию не намерена:

"Не будет ни одного следующего приезда. Это абсолютно разовый вариант, который ей понадобился для каких-либо ее личных внутренних дел", – добавил композитор.

Напомним, на днях Максим Галкин сообщил, что Алла Пугачева покинула Россию и рассекретил, где они с женой находятся.

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