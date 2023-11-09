Андрей Данилко сообщил о горе, случившемся в его бэнде

О трагедии артист рассказал в соцсетях.

Украинский артист Андрей Данилко сообщил о горе, которое произошло у одного из участников его бенда Верки Сердючки.

На странице в Instagram Данилко разместил черно-белый кадр, на котором изображен сын музыканта коллектива Сердючки Артура Кульповича Эрик. Исполнитель сообщил, что парень погиб на фронте, защищая Украину:

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…" – подписал фото с защитником Андрей Данилко.

На войне погиб сын участника бэнда Верки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

Отметим, что всего месяц назад украинский воин отпраздновал день рождения.

Поклонники Данилко выразили соболезнования его музыканту и поблагодарили, что его сын защищал Украину от российских оккупантов:

Низкий поклон герою, соболезнование родным

Что может быть хуже горя, чем хоронить ребенка. Искренние соболезнования, сил вам, чтобы пережить эту беду

Склоняю голову… Вечная и светлая память герою!

Напомним, несколько недель назад на передовой погиб музыкант известной рок-группы "Серцевий напад". У Михаила Балахтара осталась жена и ребенок.

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