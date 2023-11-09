Андрій Данилко повідомив про горе, яке сталося в його бенді

Про трагедію артист розповів у соцмережах.

Український артист Андрій Данилко повідомив про горе, яке сталося в одного з учасників його бенду Вєрки Сердючки.

На сторінці в Instagram Данилко розмістив чорно-білий кадр, на якому зображений син музиканта колективу Сердючки Артура Кульповича Ерік. Виконавець повідомив, що хлопець загинув на фронті, захищаючи Україну:

"Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла пам'ять…" – підписав фото з захисником Андрій Данилко.

На війні загинув син учасника бенду Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

Зазначимо, що лише місяць тому український воїн відсвяткував день народження.

Прихильники Данилка висловили співчуття його музиканту і подякували, що його син боронив Україну від російських окупантів:

Низький уклін герою, співчуття рідним

Яке може бути гірше горе, як ховати дитину. Щирі співчуття, сил вам, щоб пережити це лихо

Схиляю голову…Вічна й світла пам'ять герою!

Нагадаємо, декілька тижнів тому на передовій загинув музикант відомого рок-гурту "Серцевий напад". У Михайла Балахтара залишилася дружина та дитина.

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