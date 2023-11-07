Астрологічний прогноз на 10 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для вирішення старих проблем, що набридли – для цього на них необхідно подивитися під новим кутом зору, відразу стане зрозуміло, що вони не становлять особливої складності. Особливо продуктивним стане спілкування з тими родичами, друзі та знайомі, хто старший за нас за віком: вони – через свій досвід – можуть дати дійсно цінну пораду.

Символ дня: Вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: фіолетовий аметист, рожевий і малиновий кварц, смарагд.

За якусь частину тіла відповідає: ноги – ікри, щиколотки, ступні.

Хвороби дня: ймовірні проблеми з лімфатичною та кров'яною системою, тому здавати кров не рекомендується. Необхідно також відмовитися від фізичних – насамперед, спортивних – навантажень, вони можуть призвести до травм.

Харчування дня: їжа цього дня має бути пісною, від картоплі та цитрусових необхідно відмовитися.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: можна читати любовні змови, привороти та відвороти.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщі і здійснюються швидко, не змушуючи довго чекати.

Табу дня: не можна виглядати в дзеркала і переохолоджуватися.

Цитата дня: «Слід побоюватися не виникнення думок, а зволікання у тому усвідомленні»(Будда).

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