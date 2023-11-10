Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ізраїль заявив, що гуманітарні паузи не завадять операції проти ХАМАС

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
34
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ізраїль заявив, що гуманітарні паузи не завадять операції проти ХАМАС

Сектор Гази / Фото: AFP

ЦАХАЛ продовжує вживати точкових та локальних заходів на території Сектора Гази.

Невеликі гуманітарні паузи у Секторі Гази на які погодився Ізраїль, не будуть стримувати операцію ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант, повідомляє The Jerusalem Post.

Він заявив, що ЦАХАЛ вживає точкових та локальних заходів на території Сектора Гази, щоб мирні жителі регіону мали можливість залишити територію бойових дій.

"Ці речі не відвертають від бойових дій", — сказав Йоав Галант.

Медіа зазначає, що міністр, ймовірно, мав на увазі щоденні чотиригодинні паузи, про яки раніше 9 листопада оголосили США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
34
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація