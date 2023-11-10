Ізраїль заявив, що гуманітарні паузи не завадять операції проти ХАМАС

ЦАХАЛ продовжує вживати точкових та локальних заходів на території Сектора Гази.

Невеликі гуманітарні паузи у Секторі Гази на які погодився Ізраїль, не будуть стримувати операцію ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант, повідомляє The Jerusalem Post.

Він заявив, що ЦАХАЛ вживає точкових та локальних заходів на території Сектора Гази, щоб мирні жителі регіону мали можливість залишити територію бойових дій.

"Ці речі не відвертають від бойових дій", — сказав Йоав Галант.

Медіа зазначає, що міністр, ймовірно, мав на увазі щоденні чотиригодинні паузи, про яки раніше 9 листопада оголосили США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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