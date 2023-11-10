Израиль заявил, что гуманитарные паузы не помешают проведению операции против ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает принимать точечные и локальные меры на территории Сектора Газа.

Небольшие гуманитарные паузы в Секторе Газа, на которые согласился Израиль, не будут сдерживать операцию ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает The Jerusalem Post.

Он заявил, что ЦАХАЛ принимает точечные и локальные меры на территории Сектора Газа, чтобы мирные жители региона имели возможность покинуть территорию боевых действий.

"Эти вещи не отвлекают от боевых действий", — сказал Йоав Галант.

Медиа отмечает, что министр, вероятно, подразумевал ежедневные четырехчасовые паузы, о которых ранее 9 ноября объявили США.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

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