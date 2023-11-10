Израиль заявил, что гуманитарные паузы не помешают проведению операции против ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает принимать точечные и локальные меры на территории Сектора Газа.
Небольшие гуманитарные паузы в Секторе Газа, на которые согласился Израиль, не будут сдерживать операцию ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает The Jerusalem Post.
Он заявил, что ЦАХАЛ принимает точечные и локальные меры на территории Сектора Газа, чтобы мирные жители региона имели возможность покинуть территорию боевых действий.
"Эти вещи не отвлекают от боевых действий", — сказал Йоав Галант.
Медиа отмечает, что министр, вероятно, подразумевал ежедневные четырехчасовые паузы, о которых ранее 9 ноября объявили США.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.
Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.
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