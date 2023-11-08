Байден просил Нетаньяху приостановить операцию в Газе — Reuters

Байден с Нетаньяху обсудили возможность "тактических пауз" в боевых действиях в Секторе Газа.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в понедельник, 6 ноября, попросил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о паузе в боевых действиях в Секторе Газа.

Об этом пишет Reuters.

Спикер Белого дома ранее сообщал, что во время разговора Байдена с Нетаньяху лидеры двух стран обсудили возможность "тактических пауз" в боевых действиях в Секторе Газа по гуманитарным соображениям, а также возможное освобождение заложников.

Напомним, в Израиле ответили, кто будет контролировать Сектор Газа по окончании боев.

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