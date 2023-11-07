Израиль заявил об окружении лидера ХАМАСа в его бункере

Лидер палестинских боевиков ХАМАС Яхья Синвар окружен в своем бункере в Секторе Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает Sky News.

Галант подтвердил, что силы израильской армии находятся в центре Газы.

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Министр обороны также сообщил, что лидер ХАМАСа окружен в бункере в Секторе Газа. Галант не уточнил, где находится бункер Синвара.

В то же время генерал-майор израильской армии Ярон Финкельман заявил, что "впервые за десятилетия ЦАХАЛ сражается в центре города Газа. В центре терроризма".

"Каждый день и каждый час (израильские – ред.) силы убивают боевиков, раскрывают тоннели и уничтожают оружие, продолжают движение к вражеским центрам", – сказал Финкельман.

Кто такой Яхья Синвар

Яхья Ибрагим Хассан Синвар – нынешний лидер боевиков группировки ХАМАС в Секторе Газа, один из основателей военного крыла организации и один из соучредителей аппарата безопасности. В 2015 году США внесли Синвара в список террористов и признали ХАМАС террористической организацией.

Напомним, 6 ноября Армия обороны Израиля заявила, что официально полностью окружила город Газа и разделила сектор на северную и южную части.

В ночь на 7 ноября стало известно, что израильские военные начали продвигаться вглубь города Газа в рамках операции против боевиков ХАМАСа.

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