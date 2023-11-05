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Во сколько Израилю станет война с ХАМАСом – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Во сколько Израилю станет война с ХАМАСом – СМИ

Израильский солдат у разрушенного боевиками ХАМАС дома / Фото: Associated Press

Война с ХАМАСом обойдется Израилю в десятки миллиардов долларов.

По данным Министерства финансов Израиля, стоимость войны с ХАМАСом в Секторе Газы будет стоить государству до $51 млрд.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Сумма расходов на войну против палестинских террористов равняется 10% валового внутреннего продукта Израиля.

Оценка основывается на том, что война будет продолжаться от 8 до 12 месяцев, ограничится Сектором Газы, без полного участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена, а также на том, что около 350 тысяч израильтян, призванных в армию в качестве резервистов, вскоре вернутся на работу.

По данным СМИ, половину стоимости составят расходы по обороне. Остальные расходы будут связаны с потерей доходов, с компенсацией бизнесу и с возобновлением.

Напомним, военный эксперт и подполковник Генштаба Израиля в резерве Марк Бабот рассказал, что город Газа был оцеплен еще несколько дней назад, ЦАХАЛ прорвал две линии обороны города.

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Дата публикации
Просмотры
662
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