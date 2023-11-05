У скільки Ізраїлю стане війна з ХАМАСом – ЗМІ

Війна з ХАМАСом коштуватиме Ізраїлю десятки мільярдів доларів.
За даними Міністерства фінансів Ізраїлю, вартість війни з ХАМАСом у Секторі Гази коштуватиме державі до $51 млрд.
Про це повідомляє видання Calcalist.
Сума витрат на війну проти палестинських терористів дорівнює 10% валового внутрішнього продукту Ізраїлю.
Оцінка ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться Сектором Гази, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену, а також на тому, що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних до армії в якості резервістів, незабаром повернуться на роботу.
За даними ЗМІ, половину вартості складуть витрати на оборону. Інші витрати будуть пов'язані з втратою доходів, з компенсацією бізнесу і з відновленням.
Нагадаємо, військовий експерт та підполковник Генштабу Ізраїлю у резерві Марк Бабот розповів, що місто Газа було оточено ще кілька днів тому, ЦАХАЛ прорвав дві лінії оборони міста.
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