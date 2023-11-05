Протестувальники проти Ізраїлю атакували базу США в Туреччині — подробиці

Група, яка хотіла протестувати проти Ізраїлю та США, намагалася проникнути на авіабазу Інджирлік в Адані.

В Туреччині протестувальники проти Ізраїлю намагалися атакувати авіабазу США Інджирлік, що розташована в місті Адана.

Про це повідомляє місцеве видання NTV.

Протест організував фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини". Демонстрація протесту відбулася перед авіабазою, де дислокуються 39-е командування крила ВПС США і 10-е командування танкової бази ВПС Туреччини.

Протестувальники намагалися проникнути на авіабазу Інджирлік Фото: ntv

Голова фонду гумдопомоги Бюлент Йилдирим закликав й інших людей з усієї Туреччини доєднатися до протестувальників.

Правоохоронці та спецназ застосували водомети. Вони також перекрили вулиці й проспекти навколо бази.

Мітингувальникам дозволили провести протест у спеціально відведеному місці на бульварі Сезай Каракоч. Втім через деякий час колона наблизилась до авіабази, а частина групи спробувала проникнути на її територію.

Щоб розігнати групу, втрутилася поліція і спецназ, які застосували спеціальний засіб TOMA.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відсторонив міністра у справах спадщини після заяв про те, що на Газу цілком можливо скинути ядерну бомбу.

Відомо, що авіаносна група СШАіз авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower вже перебуває на Близькому Сході.

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