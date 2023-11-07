Ізраїль заявив про оточення лідера ХАМАС у його бункері

Лідер палестинських бойовиків ХАМАС Яхья Сінвар оточений у своєму бункері в Секторі Гази.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Sky News.

Галлант підтвердив, що сили ізраїльської армії перебувають у центрі Гази.

Міністр оборони також поінформував, що лідер ХАМАСу оточений у бункері в Секторі Гази. Галлант не уточнив, де саме розташований бункер Сінвара.

Водночас генерал-майор ізраїльської армії Ярон Фінкельман заявив, що "вперше за десятиліття ЦАХАЛ воює в центрі міста Газа. В центрі тероризму".

"Щодня і щогодини (ізраїльські – ред.) сили вбивають бойовиків, розкривають тунелі та знищують зброю, продовжують рух до ворожих центрів", – сказав Фінкельман.

Хто такий Яхья Сінвар

Яхья Ібрагім Хассан Сінвар – теперішній лідер бойовиків угруповання ХАМАС у Секторі Гази, один із засновників військового крила організації та один із співзасновників апарату безпеки. 2015 року США внесли Сінвара до списку терористів та визнали ХАМАС терористичною організацією.