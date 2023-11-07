Ізраїль заявив про оточення лідера ХАМАС у його бункері

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Лідер палестинських бойовиків ХАМАС Яхья Сінвар оточений у своєму бункері в Секторі Гази.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Sky News.
Галлант підтвердив, що сили ізраїльської армії перебувають у центрі Гази.
Міністр оборони також поінформував, що лідер ХАМАСу оточений у бункері в Секторі Гази. Галлант не уточнив, де саме розташований бункер Сінвара.
Водночас генерал-майор ізраїльської армії Ярон Фінкельман заявив, що "вперше за десятиліття ЦАХАЛ воює в центрі міста Газа. В центрі тероризму".
"Щодня і щогодини (ізраїльські – ред.) сили вбивають бойовиків, розкривають тунелі та знищують зброю, продовжують рух до ворожих центрів", – сказав Фінкельман.
Хто такий Яхья Сінвар
Яхья Ібрагім Хассан Сінвар – теперішній лідер бойовиків угруповання ХАМАС у Секторі Гази, один із засновників військового крила організації та один із співзасновників апарату безпеки. 2015 року США внесли Сінвара до списку терористів та визнали ХАМАС терористичною організацією.