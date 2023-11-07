ВООЗ попередила Україну про небезпечні хвороби через війну

За прогнозами ВООЗ, внаслідок війни в Україні зросте важкість перебігу захворювань та збільшиться захворюваність на деякі інфекційні недуги.

Про це керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт розповів у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вплив війни на здоров’я українців

Хабіхт повідомив, що через війну в Україні у її жителів зросте важкість перебігу хвороб.

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"Одне з явищ, яке ми побачимо, – це збільшення тяжкості захворювань. Нам також необхідна підтримка в разі хронічних і неінфекційних захворювань. Щодня триває війна. Це ставить під загрозу дедалі більше цивільних осіб", – сказав керівник офісу ВООЗ в Україні.

Він зауважив, що в деяких регіонах України слід розглянути ризики конкретних захворювань, зокрема сказу, холери, поліомієліту, кору та дифтерії.

"Загалом ми маємо бути готові до різних інфекційних захворювань, але вони також відрізнятимуться в різних областях", – попередив Хабіхт.

Він також вказав на те, що в Україні 10 млн людей потребують підтримки у сфері психічного здоров'я.

"Це проблема не тільки сьогодення, це також проблема майбутніх поколінь", – зазначив керівник офісу ВООЗ.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад на тлі війни.

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