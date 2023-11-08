Дело Дубинского: нардепу вручили протокол об админправонарушении, связанном с коррупцией

Следователи ДБР вручили народному депутату Александру Дубинскому протокол об админправонарушении, связанном с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, в августе и октябре этого года Дубинский, используя свои полномочия, обратился в Министерство здравоохранения и Государственное бюро расследования. Он интересовался рассмотрением вопроса выдачи ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

"Также он пытался давить на следствие, требуя проводить проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает как подозреваемый. Полученные от Государственного бюро расследований доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией", – рассказали в ДБР.

Дубинский нарушил сразу несколько требований: п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Напомним, что нардепу Дубинскому объявили подозрение в незаконной переправке за границу уклоняющегося.

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