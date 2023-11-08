Из Сектора Газа эвакуировали первую группу украинцев – Зеленский

Из Сектора Газа 7 ноября эвакуировали первую группу украинцев – 43 человека.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы и мы рады помочь нашему дружественному соседу", — рассказал он.

По словам президента, эвакуация продолжается.

"Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", — добавил президент.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что эвакуацию из Сектора Газа ожидают 367 украинцев.

Читайте также: