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Бои ВСУ на левобережье Херсонщины: эксперт назвал вероятные три направления

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Бои ВСУ на левобережье Херсонщины: эксперт назвал вероятные три направления

Вооруженные силы Украины в Херсонской области / Фото: Associated Press

Из-за рейдов ВСУ у россиян – истерика.

На левобережье Херсонской области ВСУ могут действовать по трем направлениям.

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"По меньшей мере, речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки. Еще один плацдарм увеличивается вблизи Кринок, где враг безуспешно пытался отбить этот населенный пункт", — отметил эксперт.

Он отметил, что из-за рейдов ВСУ у россиян — истерика. В то же время, он призвал не впадать в чрезмерные ожидания.

"Вчера (7ноября — ред.) появилось видео, где опрокидывается 1 БТР с правого берега. Это привело к истерике в российских пабликах, учитывая, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу", — сказал аналитик.

Напомним, в ISW рассказали, сколько военных ВСУ может действовать на левобережье Херсонщины.

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Дата публикации
Просмотры
524
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