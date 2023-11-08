Бои ВСУ на левобережье Херсонщины: эксперт назвал вероятные три направления

Из-за рейдов ВСУ у россиян – истерика.
На левобережье Херсонской области ВСУ могут действовать по трем направлениям.
Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".
"По меньшей мере, речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки. Еще один плацдарм увеличивается вблизи Кринок, где враг безуспешно пытался отбить этот населенный пункт", — отметил эксперт.
Он отметил, что из-за рейдов ВСУ у россиян — истерика. В то же время, он призвал не впадать в чрезмерные ожидания.
"Вчера (7ноября — ред.) появилось видео, где опрокидывается 1 БТР с правого берега. Это привело к истерике в российских пабликах, учитывая, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу", — сказал аналитик.
Напомним, в ISW рассказали, сколько военных ВСУ может действовать на левобережье Херсонщины.
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