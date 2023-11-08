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Добровольца-кришнаита отправили в СИЗО: не было сил заступить на дежурство

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Добровольца-кришнаита отправили в СИЗО: не было сил заступить на дежурство

Кришнаит/Иллюстративное фото / Фото: pixabay.com

Омбудсмен взял на контроль дело о вероятном нарушении права добровольца на вероисповедание.

В Украине заключили под стражу добровольца-кришнаита за то, что он не заступил на дежурство. У мужчины не было сил, потому что он голодал.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец получил обращение от военного-добровольца о вероятном нарушении его права на свободу вероисповедания. Военный – верующий Международного общества сознания Кришны и придерживается принципа "ахимсы" (запрещает употреблять в пищу мясо).

После начала полномасштабного российского вторжения мужчина добровольно вступил в ряды терробороны.

"После зачисления на службу у него были недоразумения на почве религиозных убеждений, ведь служба не позволяла привычный режим разрешенного религией питания и выполнения религиозных обрядов. Не имея возможности употреблять пищу, разрешенную в соответствии с вероисповеданием, он ничего не ел и не пил по несколько дней", – сообщил омбудсмен.

После очередной голодовки доброволец сообщил, что не может заступить на дежурство, потому что голоден и у него нет сил. В связи с этим в отношении военного было возбуждено уголовное производство и взято под стражу. В настоящее время он находится в СИЗО.

Лубинец отметил, что 8 ноября его представители будут присутствовать на судебных заседаниях по этому делу в Апелляционном суде Ивано-Франковска.

"Дело по поводу вероятного нарушения права на вероисповедание, предусмотренного ст. 35 Конституции Украины, находится на моем контроле", — отметил омбудсмен.

К слову, накануне Лубинец обратился в полицию и СБУ из-за скандала с языковедом, экс-депутатом Ириной Фарион за ее высказывания о русскоязычных военных.

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Дата публикации
Просмотры
1036
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