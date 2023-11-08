Із Сектора Гази евакуювали першу групу українців – Зеленський

Із Сектору Гази 7 листопада евакуювали першу групу українців – 43 людини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", - розповів він.

За словами президента, евакуація триває.

"Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - додав президент.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що на евакуацію із Сектора Гази очікують 367 українців.

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