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Із Сектора Гази евакуювали першу групу українців – Зеленський

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Із Сектора Гази евакуювали першу групу українців – Зеленський

Бомбардування Гази / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський розповів про евакуацію з Гази українців.

Із Сектору Гази 7 листопада евакуювали першу групу українців – 43 людини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", - розповів він.

За словами президента, евакуація триває.

"Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - додав президент.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що на евакуацію із Сектора Гази очікують 367 українців.

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Дата публікації
Перегляди
266
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