Чи планує Ізраїль "тривалу окупацію" Сектора Гази – у Нетаньягу відповіли

Беньямін Нетаньягу заявив, що після закінчення боїв у Газі Ізраїль нестиме відповідальність за безпеку в секторі.

Старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Марк Регев заявив, що країна не планує "тривалу окупацію" Сектора Гази у війні с ХАМАСом, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Про це пише CNN.

Регев також сказав що треба розрізняти "присутність задля безпеки і політичний контроль", прокоментувавши слова Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни.

"Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази", - заявив він.

За його словами, Ізраїль "зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази".

Нагадаємо, в Ізраїлі відповіли, хто контролюватиме Сектор Гази після закінчення боїв.

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