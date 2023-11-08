Росіяни випустили 538 снарядів по Херсонщині: в ОВА назвали наслідки атак

Російські війська 108 разів обстріляли Херсонську область протягом 7 листопада, вбивши і поранивши мирних жителів.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 8 листопада.

Протягом доби окупанти влаштували по Херсонщині 108 обстрілів, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По самому Херсону загарбники випустили 16 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, по території заводу у Херсоні та інженерній споруді у Херсонському районі.

Внаслідок російських атак загинула одна людина, ще одна – була поранена.

До слова, на Полтавщині пролунали вибухи в ніч проти 8 листопада під час повітряної тривоги. Відповідні звуки чули жителі Миргородської громади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кожні дві-три хвилини летить снаряд: ситуація з обстрілами Херсонщини

Читайте також: