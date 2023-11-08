Під час повітряної тривоги на Полтавщині чули звуки вибухів

Під час повітряної тривоги, яку оголосили вночі 8 листопада у Миргородській громаді Полтавської області було чутно звуки вибухів.

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Про це інформує Суспільне Полтава.

"У Миргородській громаді, що на Полтавщині, було чутно звуки вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 листопада у низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували.

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