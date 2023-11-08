У Держдепі прокоментували слова Зеленського про вибори

У Держдепі розуміють, що ситуація в Україні наразі не дозволяє провести демократичні вибори.

У державному Департаменту Сполучених Штатів прокоментували висловлення президента України Володимира Зеленського щодо того, що вибори не можуть бути проведеними під час війни.

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Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що у США відносяться з розумінням до такої позиції Києва, передає Укрінформ.

"Важливо пам’ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї", - зауважив Пател.

Крім того, Пател нагадав, що російські загарбник поки контролюють 20% української території, а декілька мільйонів громадян стали вимушеними біженцями та переміщеними особами. Також у Держдепі заявили, що Росія майже щодня атакує цивільну інфраструктуру по всій території України.

Представник Держдепу США зауважив, що позиція, яку озвучив Президент України, зрештою "відповідає їхній Конституції".

Пател додав, що Сполучені Штати будуть й надалі підтримувати Україну у її боротьбі з російськими агресорами для збереження та зміцнення демократії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія України не отримувала жодної інформації про можливе підготування до президентських виборів у березні 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що нардеп від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам.

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