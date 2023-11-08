В Госдепе прокомментировали слова Зеленского о выборах

В Госдепе понимают, что ситуация в Украине пока не позволяет провести демократические выборы.

В государственном Департаменте Соединенных Штатов прокомментировали высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что выборы не могут быть проведены во время войны.

Также читайте Срок президента Зеленского истекает весной: что будет после этого

Замглавы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в США относятся с пониманием к такой позиции Киева, передает Укринформ.

"Важно помнить, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее", – отметил Пател.

Кроме того, Пател напомнил, что российские захватчики пока контролируют 20% украинской территории, а несколько миллионов граждан стали вынужденными беженцами и перемещенными лицами. Также в Госдепе заявили, что Россия почти каждый день атакует гражданскую инфраструктуру по всей территории Украины.

Представитель Госдепа США отметил, что позиция, озвученная Президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Пател добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российскими агрессорами для сохранения и укрепления демократии.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины не получала никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что президентские выборы во время войны в Украине будут противоречить конституционным устоям.

Читайте также: