Из Сектора Газа эвакуируют первую группу украинцев – подробности

Из Сектора Газа 7 ноября должны эвакуировать первую группу граждан Украины – речь идет о 101 человеке.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет Укринформ.

"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы — 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это согласованные на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы", — рассказал Корнейчук.

Посол также уточнил, что сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех", — подытожил он.

Напомним, с Сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан через пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом. Тогда Украина начала подготовительный этап эвакуации украинцев из анклава.

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