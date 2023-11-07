Если понравился сорт: как сохранить семена тыквы для посадки

Возможно, в этом году вы нашли идеальную тыкву, из которой можно сделать фонарь на Хэллоуин, или, возможно, вы вырастили необычно вкусную тыкву, суп из которой не оставил никого равнодушным, и хотите попробовать вырастить ее снова в следующем году - выход есть. Сохранить тыквенные семечки несложно.

Посадка тыквенных семечек из уже понравившихся вам тыкв гарантирует, что вы сможете насладиться ими снова в следующем году.

Как это сделать, рассказывают специалисты из Gardening Know How. Они также рекомендуют привлечь к этому занятию детей, которым будет интересно вместе с родителями готовить семена для будущего урожая.

Удалите мякоть и семена из тыквы. Поместите все в дуршлаг. Поставьте дуршлаг под проточную воду. Не выключая воду, начните выбирать из мякоти семена. Еще раз промойте семена в проточной воде. Выложите промытые семена на сухое бумажное полотенце. Убедитесь, что они не слиплись. Поместите в сухое прохладное место на одну неделю. Когда семена высохнут, храните их до посадки в конверте.

Советы:

Внутри тыквы будет больше семян, чем вы когда-либо сможете посадить, поэтому, как только вы промоете достаточное количество семян, осмотрите их и выберите самые крупные. Семена большего размера имеют больше шансов прорасти.

Планируйте сохранить в три раза больше семян тыквы, чем хотите вырастить растений в следующем году.

Любые семена, тыквенные или другие, будут храниться лучше всего в сухом и холодном месте. Одно из лучших мест для хранения семян тыквы для посадки в следующем году — холодильник.

Если вы планируете хранить семена тыквы в холодильнике, положите конверт с тыквенными семечками в пластиковый контейнер. Сделайте несколько отверстий в крышке контейнера, чтобы внутри не скапливался конденсат. Поместите контейнер с семенами в заднюю часть холодильника.

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