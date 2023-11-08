США выступают против оккупации Израилем Газы — Блинкен

В США подчеркнули, что палестинский народ должен играть центральную роль в своем управлении в Газе.

Соединенные Штаты выступают против любой повторной оккупации Израилем Сектора Газа.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на встрече G-7 в Токио 8 ноября, передает NBC News.

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Американский дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что его страна будет нести "общую ответственность за безопасность" палестинского анклава после войны.

"Газой не может продолжать управлять ХАМАС, но также ясно, что Израиль не может оккупировать Газу", — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в конце конфликта может потребоваться какой-то переходный период, но палестинский народ должен будет играть центральную роль в своем управлении как в Газе, так и на Западном берегу.

Напомним, Reuters писало, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора попросил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приостановить операцию в Газе.

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